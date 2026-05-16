«Процес можна прискорити»: легенда Динамо дав пораду головному тренеру Костюку
Ігор Костюк (Фото: ФК Динамо)
Колишній форвард Динамо Олег Саленко поділився думками про майбутнє киян під керівництвом головного тренера Ігоря Костюка.
Ексфутболіст вважає, що Костюку варто будувати команду навколо молодих гравців.
«Якщо Ігор Суркіс довірить Ігорю Костюку й надалі працювати з першою командою, то тренеру необхідно повністю змінити склад команди, зробивши ставку на молодь. Команда формується два роки, але цей процес можна прискорити, оскільки в Динамо є непогані футболісти. Важливо правильно розставити пріоритети.
Зараз дуже важливо виграти Кубок України, щоб відкрився шлях до єврокубків, де молоді футболісти також можуть взяти для себе багато корисного", — цитує Саленка Sport.ua.
Нагадаємо, у нинішньому сезоні Динамо не зуміло захистити чемпіонський титул в УПЛ і вилетіло з Ліги конференцій за підсумками основного етапу. При цьому команда Костюка зберігає шанси виграти Кубок України, де у фіналі зустрінеться з ФК Чернігів.
Перемога у Кубку дозволить киянам вийти у кваліфікацію Ліги Європи на наступний сезон. Фінал Чернігів — Динамо відбудеться у Львові 20 травня.
Раніше легендарний тренер Мирон Маркевич відверто оцінив перспективи Динамо в єврокубках.