«Процес можна прискорити»: легенда Динамо дав пораду головному тренеру Костюку

Ексфутболіст вважає, що Костюку варто будувати команду навколо молодих гравців.

«Якщо Ігор Суркіс довірить Ігорю Костюку й надалі працювати з першою командою, то тренеру необхідно повністю змінити склад команди, зробивши ставку на молодь. Команда формується два роки, але цей процес можна прискорити, оскільки в Динамо є непогані футболісти. Важливо правильно розставити пріоритети.

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Зараз дуже важливо виграти Кубок України, щоб відкрився шлях до єврокубків, де молоді футболісти також можуть взяти для себе багато корисного", — цитує Саленка Sport.ua.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Динамо не зуміло захистити чемпіонський титул в УПЛ і вилетіло з Ліги конференцій за підсумками основного етапу. При цьому команда Костюка зберігає шанси виграти Кубок України, де у фіналі зустрінеться з ФК Чернігів.

Перемога у Кубку дозволить киянам вийти у кваліфікацію Ліги Європи на наступний сезон. Фінал Чернігів — Динамо відбудеться у Львові 20 травня.

Раніше легендарний тренер Мирон Маркевич відверто оцінив перспективи Динамо в єврокубках.