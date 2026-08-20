«Ми не звертаємо уваги на людей». Пономаренко різко відповів критикам після вильоту від Карабаха

20 серпня, 16:22
Матвій Пономаренко відповів критикам після вильоту від Карабаха (Фото: ФК Динамо Київ)

Матвій Пономаренко відповів критикам після вильоту від Карабаха (Фото: ФК Динамо Київ)

Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко висловився щодо реакції команди на виліт із кваліфікації Ліги конференцій.

Матвій заявив, що футболісти столичної команди не зважають на критику після вильоту від Карабаха (1:2 за сумою двох матчів).

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«Ми не зважаємо на людей: виходимо й граємо — і все. Що, всіх слухати чи що? Нікого не слухаємо. Ну, програли — погано».

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Нападник «біло-синіх» додав, що команда має намір стати чемпіоном України.

«Рухаємося далі. Будемо вигравати чемпіонат», — сказав Пономаренко в інтерв'ю YouTube-каналам «ВГРІ та ВЗБІРНА».

Нагадаємо, що Динамо завершило виступи на міжнародній арені. Кияни розпочинали єврокубковий сезон у Лізі Європи, проте згодом опинилися у кваліфікації Ліги конференцій, де поступилися Карабаху. Команда Ігоря Костюка не братиме участі в основному етапі єврокубків.

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У чемпіонаті України Динамо йде без поразок, маючи дві перемоги. Спочатку команда обіграла Верес, а потім — Колос.

Також ми писали, що в Динамо розкрили позицію клубу щодо майбутнього Костюка.

Раніше повідомлялося, що колишній нападник Динамо став граючим тренером аматорського клубу.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол ФК Динамо (Київ) Матвій Пономаренко

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