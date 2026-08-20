«Ми не звертаємо уваги на людей». Пономаренко різко відповів критикам після вильоту від Карабаха

Матвій Пономаренко відповів критикам після вильоту від Карабаха (Фото: ФК Динамо Київ)

Матвій заявив, що футболісти столичної команди не зважають на критику після вильоту від Карабаха (1:2 за сумою двох матчів).

«Ми не зважаємо на людей: виходимо й граємо — і все. Що, всіх слухати чи що? Нікого не слухаємо. Ну, програли — погано».

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Нападник «біло-синіх» додав, що команда має намір стати чемпіоном України.

«Рухаємося далі. Будемо вигравати чемпіонат», — сказав Пономаренко в інтерв'ю YouTube-каналам «ВГРІ та ВЗБІРНА».

Нагадаємо, що Динамо завершило виступи на міжнародній арені. Кияни розпочинали єврокубковий сезон у Лізі Європи, проте згодом опинилися у кваліфікації Ліги конференцій, де поступилися Карабаху. Команда Ігоря Костюка не братиме участі в основному етапі єврокубків.

У чемпіонаті України Динамо йде без поразок, маючи дві перемоги. Спочатку команда обіграла Верес, а потім — Колос.

Також ми писали, що в Динамо розкрили позицію клубу щодо майбутнього Костюка.

Раніше повідомлялося, що колишній нападник Динамо став граючим тренером аматорського клубу.