Підопічні Ігоря Костюка поступилися азербайджанському Карабаху за сумою двох матчів (1:0, 0:2).

Цікаво, що кияни розпочали єврокубковий шлях у кваліфікації Ліги Європи, де спершу пройшли Університатю Клуж (0:0, 0:0, 4:2 пен.), однак потім покинули турнір, програвши ПАОКу (2:3, 0:2).

Реклама

Журналіст NV попросив легенду львівських Карпат та ексгравця збірної України Ігоря Худоб’яка пояснити, чому Динамо невдало виступило у кваліфікації єврокубків.

Ігор Худоб'як вважає, що Динамо в Бвку не вистачало Кендзьори / Фото: facebook.com/IgorKhudobiak

«Можу назвати три причини провалу Динамо в єврокубках. В принципі, за останньою грою це реалізація моментів. Друге — це слабка гра команди в захисті, багато пропущених м’ячів, багато дозволяють суперникам створювати.

І третє — це слабка комплектація в міжсезоння. Легіонери не сильніші, ніж українці, які сидять на заміні. Також не вистачало в цьому матчі Кендзьори, який пропустив матч через струс мозку. Напевно, це одна з причин, чому Динамо не пройшло далі.

Томаш допоміг би в захисті. Це, напевно, один такий непоганий трансфер для київського клубу", — сказав Худоб’як.

Раніше ексгравець збірної України вказав на винних у вильоті Динамо з Ліги конференцій.