Динамо продовжило контракт із найкращим бомбардиром УПЛ на п’ять років

Нова угода розрахована на п’ять років, повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

«Відчуваю велику гордість, що клуб довіряє мені, запропонувавши новий контракт. Без довгих роздумів вирішив підписати угоду. Будемо рухатися далі до нових вершин. Насамперед важливо бути на своєму місці, не розслаблятися, йти лише вперед, допомагати команді виходити в єврокубки та гідно грати там, вигравати трофеї», — сказав 20-річний Пономаренко після продовження контракту.

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Пономаренко перебуває в структурі Динамо з семирічного віку. За головну команду він дебютував 3 листопада 2023 року в матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги проти донецького Шахтаря.

Минулого сезону Пономаренко став найкращим бомбардиром українського чемпіонату, забивши 13 голів у 15 матчах. Його визнали найкращим молодим гравцем сезону.

У березні форвард дебютував за національну збірну України, відзначившись голом у поєдинку плей-оф відбору на ЧС-2026 проти Швеції (1:3).

Раніше повідомлялося, що Мирон Маркевич назвав точний рахунок першого матчу Динамо з ПАОКом у відборі Ліги Європи.