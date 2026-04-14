«Кожному гравцеві приходить час». Сабо назвав футболіста Динамо, який має завершити кар'єру

Колишній наставник збірної України та «біло-синіх» розповів, що йому не подобається гра команди під керівництвом Ігоря Костюка.

«Мені не подобається — ну що я можу сказати? Ви можете в мене запитати: хто найкращий футболіст зараз у Динамо? Я не назву. Немає нікого такого. Пономаренко? Та ні, ну я щодо Пономаренка говорив, що буде далі, він молодий ще».

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Сабо заявив, що у Динамо немає лідера, а також закликав Андрія Ярмоленка завершити футбольну кар'єру.

«У Динамо немає лідера? Ну, немає, так. Ярмоленко? Ярмоленко — ні. Я його купив, я його брав. Але я сказав, що кожному футболісту приходить час, треба закінчувати, і все. Або треба йти вчитися на тренера», — сказав Сабо в коментарі Youtube-каналу Футбольний диван.

У поточному сезоні Ярмоленко провів за Динамо 26 матчів, у яких забив сім голів. Чинний контракт українця з київським Динамо розрахований до кінця червня 2026 року.

Кияни програли два останні матчі в УПЛ поспіль. У турнірній таблиці команда посідає четверте місце після 23-х турів.

Зазначимо, що Арда Туран після нічиєї Шахтаря з ЛНЗ назвав найкращу команду України.