«Мене це не турбує». Суркіс прокоментував інформацію про інтерес до Пономаренка з Європи

27 квітня, 13:14
Матвій Пономаренко став основним форвардом Динамо в цьому сезоні (Фото: ФК Динамо)

Матвій Пономаренко став основним форвардом Динамо в цьому сезоні (Фото: ФК Динамо)

Президент київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував чутки про інтерес європейських клубів до нападника Матвія Пономаренка.

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Функціонер розповів, що зараз не надходило якихось конкретних пропозицій щодо 20-річного українця.

«Коли я побачу конкретні пропозиції щодо Пономаренка, тоді й можна буде говорити предметно. А те, що пишуть в інтернеті, мене не турбує. Пономаренко — наш гравець, і ми плануємо продовжити з ним контракт, у цьому я не сумніваюся. Його угода розрахована до 2028 року.

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Він молодий хлопець, нещодавно одружився. Дай Бог, щоб у нього все було добре. Це наш вихованець, він перебуває в системі «Динамо» з семи років. Дуже хороший і талановитий футболіст. Сподіваюся, що в нього і далі все складатиметься так само успішно", — сказав Суркіс в ефірі УПЛ ТБ.

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У поточному сезоні Пономаренко провів 20 матчів за Динамо, в яких забив 14 голів. У чемпіонаті України футболіст забив 11 голів, на даний момент він одноосібно очолив список бомбардирів. Портал Transfermarkt оцінює нападника в шість мільйонів євро.

Нагадаємо, що Матвій зацікавив клуби Бундесліги та АПЛ.

Повідомлялося, що Суркіс назвав команду, яку він уже привітав із чемпіонством УПЛ.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол ФК Динамо (Київ) Ігор Суркіс Матвій Пономаренко

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