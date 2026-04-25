«Втік хтось із пацієнтів лікарні Павлова». Суркіс відреагував на чутки про нового тренера Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував інформацію про те, що влітку новим головним тренером киян може стати екснаставник збірної України Олександр Петраков.

Суркіс дав зрозуміти, що ці чутки взагалі не відповідають дійсності.

«Напевно, втік хтось із пацієнтів лікарні імені Павлова. Коментувати нісенітницю хворих людей — робота не президента футбольного клубу, а вузькоспеціалізованих фахівців», — цитує Суркіса TaToTake.

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Президент Динамо також позитивно оцінив роботу Ігоря Костюк на посаді головного тренера команди.

«Не буду приховувати: мені подобається те, що робить Костюк. Це стосується насамперед його підходу до процесу — сміливості в кадрових рішеннях, розвитку молодих гравців, комунікації з командою та побудови тренувального процесу.

У нас немає такого, щоб за три дні до матчу всі гравці знали стартовий склад. Запитайте у будь-якого тренера-професіонала: нелегко побудувати мікроцикл таким чином, щоб зберегти конкуренцію та мотивацію у всіх футболістів до самого дня гри", — зазначив Суркіс.

Нагадаємо, Костюк очолив Динамо наприкінці минулого року після звільнення Олександра Шовковського. Під орудою Костюка кияни вийшли у фінал Кубку України, а в УПЛ посідають п’ять місце після 24 турів.

Повідомлялося, що Динамо забило скандальний гол у Кубку України, коли гравець Буковини раптово впав на газон.