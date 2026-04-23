«Я б його відразу поставив». Леоненко назвав ідеального тренера для київського Динамо

На думку ексфорварда київського клубу, колишній наставник національної збірної України підійшов би біло-синім.

«Я б його одразу поставив у Динамо! Він хороший тренер, просто йому не дають працювати. Я ніколи не був проти Петракова, бо він знає, коли треба вмикати жорсткість.

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Чому Петраков зараз ніде не затребуваний? Тому що у нас затребувані одні й ті самі. З клубу в клуб ходять! Беруть зазвичай тих, хто заглядає до рота і не може сказати те, що є насправді. А якщо подивитися навколо, то у нас і в Першій лізі вистачає гарних фахівців", — цитує Леоненка видання sport-express.ua.

68-річний Олександр Петраков тренував збірну України у 2021−2022 роках, перед цим працював із різними віковими категоріями синьо-жовтих, вигравши чемпіонат світу до 20 років. Останнім місцем його роботи була збірна Вірменії, яку він залишив ще у 2024 році.

Наприкінці минулого року Динамо очолив Ігор Костюк, який замінив Олександра Шовковського. Під орудою Костюка кияни вийшли у фінал Кубку України, а в УПЛ посідають п’ять місце після 24 турів.

Нагадаємо, що Динамо забило скандальний гол у Кубку України, коли гравець Буковини раптово впав на газон.