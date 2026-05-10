«Не треба ліпити з нього героя». Легенда Динамо назвав гравця, до якого найменше претензій у цьому сезоні

Ексфорвард киян зазначив, що з позитивного боку може виділити лише 20-річного Матвія Пономаренка, який став основним нападником команди.

«Винні всі. Найменше претензій до Пономаренка, адже він забиває - молодець, робить свою справу. Але не треба ліпити з нього героя і розповідати, що він ще на поле не вийшов, а вже забив. Те, що Пономаренко забиває - це нормально для нападника, це як зуби почистити вранці! А хто має забивати, Михавко чи що? А у нас людина забиває, і його вже в герої записують. Це ж прямий обов’язок нападника.

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Дуже багато футболістів просто не повинні грати за Динамо. Хто тягне рівень клубу? Дуже мало людей. Таких гравців чотири. Прізвища я вам називати не буду, чужу роботу виконувати не збираюся. Але можу сказати, це точно не воротарі, бо Нещерет чудить постійно", — цитує Леоненка sport-express.ua.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Динамо не зуміло захистити чемпіонський титул в УПЛ і вилетіло з Ліги конференцій за підсумками основного етапу. При цьому команда Ігоря Костюка зберігає шанси виграти Кубок України, де у фіналі зустрінеться з ФК Чернігів.

Раніше Мирон Маркевич відверто оцінив перспективи Динамо в єврокубках.