Динамо втратило ключового захисника перед матчами Ліги Європи

Лівий захисник Динамо Костянтин Вівчаренко отримав травму в матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2026/27 проти румунської Університаті Клуж.

Про це повідомляє офіційний сайт киян.

На 24-річного захисника чекає хірургічне втручання. Після операції стануть відомі терміни повернення гравця до тренувального процесу.

Реклама

Про хід лікування Костянтина медичний штаб «біло-синіх» повідомлятиме додатково.

У матчі проти румунської команди Вівчаренко відіграв загалом 94 хвилини.

Минулого сезону Вівчаренко провів 29 матчів у всіх турнірах за Динамо, у яких віддав чотири результативні передачі. У складі команди футболіст здобув Кубок України.

Нагадаємо, Динамо не змогло забити жодного гола у ворота Університаті у двох матчах (0:0, 0:0), але здобуло перемогу в серії пенальті — 4:2.

У наступному раунді кваліфікації Ліги Європи Динамо зіграє проти грецького ПАОКа. Матчі відбудуться 23 та 30 липня.

Зазначимо, що Динамо дізналося потенційних суперників у кваліфікації Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що захисник Динамо Максим Дячук на правах оренди перейшов до чеського клубу Банік, а півзахисник киян Антон Царенко на правах оренди до кінця сезону приєднався до австрійського клубу Блау-Вайсс.