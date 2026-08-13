Вперше за 21 рік: Динамо встановило антирекорд у єврокубках

Київське Динамо завершило свої виступи в єврокубках у сезоні-2026/27.

«Біло-сині» за сумою двох матчів поступилися Карабаху в третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій — 1:0, 0:2.

Як повідомляє Telegram-канал «УПЛ жива», вперше за 21 рік столичний клуб вибув із єврокубків раніше за фінальний раунд кваліфікації.

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Востаннє таке траплялося в сезоні 2005/06, коли команда поступилася швейцарському Туну (0:1, 2:2) у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Також уперше з 1992 року Динамо не пройшло далі в протистоянні на виліт, маючи перевагу в один м’яч після першого матчу. Таких протистоянь було одинадцять. На дванадцятому серія перервалася.

У першому раунді кваліфікації Ліги Європи Динамо в серії пенальті пройшло румунську Університатю, а в другому раунді відбору вибуло, поступившись грецькому ПАОКу.

Карабах також розпочав свій єврокубковий шлях у Лізі Європи. Спочатку команда пройшла ісландський Вестрі, а потім у серії пенальті поступилася болгарському ЦСКА.

Повідомлялося, що футболіст київського Динамо Андрій Ярмоленко розповів, що прочитав книгу про зрадника Радянського Союзу.