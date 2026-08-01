«Спиртне їх погубило»: Сабо назвав футболістів Динамо, з яких Пономаренку не варто брати приклад

Колишній тренер київської команди порадив 20-річному футболісту орієнтуватися на Кіліана Мбаппе — одного з найкращих форвардів сучасності.

«Як на мене, найголовніше — щоб Пономаренко не зазнався. Інакше — засяде на лаву запасних. Я Матвію бажаю добра. Йому потрібно брати приклад з Мбаппе. Той може і з флангу атакувати, і в обороні не соромиться відпрацьовувати, на шаленій швидкості, як дзиґа крутиться. Працювати, працювати й ще раз працювати», — цитує Сабо Український футбол.

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Легендарний фахівець також порадив Пономаренку не брати приклад з ексфутболістів Динамо Олександра Алієва та Артема Мілевського, які не реалізували свій потенціал через пристрасть до розваг.

«Не думаю, що Пономаренко піде шляхом Мілевського й буде пиячити та курити. Ох, які ж чудові були футболісти Мілевський та Алієв, але спиртне їх погубило», — сказав Сабо.

Нагадаємо, Пономаренко на старті цього сезону не забив жодного голу у чотирьох матчах Динамо у кваліфікації Ліги Європи.

Минулого сезону Матвій став найкращим бомбардиром українського чемпіонату, забивши 13 голів у 15 матчах. Його визнали найкращим молодим гравцем сезону.

У березні форвард дебютував за національну збірну України, відзначившись голом у поєдинку плей-оф відбору на ЧС-2026 проти Швеції (1:3).

Раніше повідомлялося, що Пономаренко продовжив контракт з Динамо на п’ять років.