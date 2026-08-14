«Дуже слабенький тренер»: Сабо розповів, чи варто Динамо звільняти Костюка після провалу в єврокубках

Легендарний фахівець жорстко розкритикував виступ динамівців у Баку.

«Немає нічого такого, щоб щось вони намагалися зробити для позитивного результату. Немає забігання, немає флангових атак. Скільки футболістів у середній лінії, але не можуть якісно грати у відборі, можна сказати «вільні художники». Хіба так може грати Динамо? Ні!

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Завжди у Динамо був захист і півзахист на першому місці, а тепер нічого немає. Де чоловічий характер? Я вже і не дивлюсь всю гру, епізодами проглядаю, бачу, що нічого у них не виходить. Немає талантів", — цитує Сабо UA-Футбол.

Експерт вважає, що Динамо не звільнить головного тренера Ігоря Костюка, оскільки не знайде адекватної заміни.

«Я думаю, що наразі Ігор Суркіс не буде звільняти Костюка. Немає грошей, щоб запросити іноземного тренера, а так… Шовковського звільнили, поставили Костюка, але він слабенький, дуже слабенький тренер.

Я можу сказати, що Костюк нічого не зробить з командою, нічого, як би він не хотів. Якби я бачив, що йде тренувальний процес і це потім переходить на гру на полі в офіційних матчах, і було б видно результат, але нічого немає. Не може бути стільки браку на полі. Мабуть, така майстерність футболістів", — сказав Сабо.

Раніше ексгравець збірної України вказав на винних у вильоті Динамо з Ліги конференцій.