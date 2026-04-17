Пономаренко забив і привіз пенальті. Динамо здобуло вольову перемогу над Зорею в чемпіонаті України

24-й тур української Прем'єр-ліги відкрив матч між київським Динамо і луганською Зорею.

Гості несподівано вийшли вперед уже на восьмій хвилині: Матвій Пономаренко сфолив у власному штрафному майданчику, пенальті впевнено реалізував Пилип Будківський.

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На 18-й хвилині Пономаренко зрівняв рахунок після передачі від Миколи Шапаренка, а наприкінці першого тайму Матвій асистував Віталію Буяльському, однак рефері не зарахував гол через офсайд.

У середині другого тайму Динамо заробило пенальті після влучання м’яча в руку гравцеві Зорі. Володимир Бражко реалізував 11-метровий удар. На 68-й хвилині Богдан Редушко подвоїв перевагу киян, замкнувши простріл Назара Волошина.

Українська Прем'єр-ліга, 24-й тур

Динамо (Київ) — Зоря (Луганськ) — 3:1

Голи: Пономаренко, 18, Бражко, 63 (пенальті), Редушко, 68 — Будківський, 8 (пенальті)

Динамо перервало серію з двох поспіль поразок в УПЛ. Підопічні Ігоря Костюка набрали 44 очки і піднялись на четверте місце у таблиці, випередивши Металіст 1925 (41). Зоря (32 очки) посідає восьму сходинку.

Таблиця УПЛ / Фото: Flashscore.ua

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