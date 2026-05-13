Київське Динамо перемогло ковалівський Колос з рахунком 2:1 у 28 турі української Прем'єр-ліги.

Динамо відкрило рахунок уже на 8-й хвилині - після кутового у виконанні Буяльського Михавко головою пробив по центру воріт, а Пахолюк не втримав м’яч.

На 12‑й хвилині арбітр призначив пенальті за фол Бурди проти Буяльського, і вже за хвилину Ярмоленко реалізував удар, подвоївши перевагу киян.

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На 43-й хвилині Герреро ледь не забив третій гол, але м’яч після його удару пролетів поруч зі стійкою.

Колос скоротив розрив у рахунку на 58-й хвилині - Салабай низом замкнув простріл Демченка. Втім, на більше гості не спромоглися і кияни довели матч до перемоги.

Динамо набрало 51 очко та йде на четвертому місці, зберігаючи шанси на медалі в цьому сезоні. Колос з 46 балами розмістився на сьомій сходинці.

У наступному турі 16 травня Динамо зіграє проти Полтави, а Колос 17 травня зустрінеться з Оболонню.

Динамо — Колос 2:1

Голи: Михавко, 8, Ярмоленко, 13 (пен) — Салабай, 58

Фото: flashscore.ua

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