Динамо втримало перемогу над Колосом завдяки швидким голам і продовжує боротьбу за медалі УПЛ — відео
Динамо йде на четвертому місці (Фото: ФК Динамо)
Київське Динамо перемогло ковалівський Колос з рахунком 2:1 у 28 турі української Прем'єр-ліги.
Динамо відкрило рахунок уже на 8-й хвилині - після кутового у виконанні Буяльського Михавко головою пробив по центру воріт, а Пахолюк не втримав м’яч.
На 12‑й хвилині арбітр призначив пенальті за фол Бурди проти Буяльського, і вже за хвилину Ярмоленко реалізував удар, подвоївши перевагу киян.
На 43-й хвилині Герреро ледь не забив третій гол, але м’яч після його удару пролетів поруч зі стійкою.
Колос скоротив розрив у рахунку на 58-й хвилині - Салабай низом замкнув простріл Демченка. Втім, на більше гості не спромоглися і кияни довели матч до перемоги.
Динамо набрало 51 очко та йде на четвертому місці, зберігаючи шанси на медалі в цьому сезоні. Колос з 46 балами розмістився на сьомій сходинці.
У наступному турі 16 травня Динамо зіграє проти Полтави, а Колос 17 травня зустрінеться з Оболонню.
Динамо — Колос 2:1
Голи: Михавко, 8, Ярмоленко, 13 (пен) — Салабай, 58
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