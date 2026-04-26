«Я викурив пачку сигарет». Суркіс назвав проблему Динамо після рекордного матчу проти Кривбаса в УПЛ

На думку Суркіса, п’ять пропущених голів свідчать про те, що Динамо треба негайно покращувати гру у захисті.

«Як пережив цей матч? Викурив пачку цигарок. Уболівальникам це може подобатись, але потрібно робити висновки: команда Динамо Київ не може пропускати п’ять м’ячів.

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Цю команду буде лихоманити, тому що грає чотири-п'ять молодих гравців, наших вихованців. Дев’ять хлопців грали у старті. Цим хлопцям по 19−20 років, ми зробили ставку на них, тому вони повинні робити висновки.

Уболівальники і ми повинні терпіти. Я довіряю головному тренеру [Ігорю Костюку], він знає цих хлопців, вони з кожним матчем будуть мужніти, робити висновки і грати на більш високому рівні.

Ще раз хочу наголосити, що цей матч дуже сподобався вболівальникам. Але ми повинні далі дивитись, з ким граємо. Наступна гра — проти Шахтаря, треба робити висновки. Не може Динамо пропускати п’ять м’ячів", — сказав Суркіс в ефірі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, уперше в історії у матчі УПЛ було забито 11 голів. Раніше команди ніколи не забивали більше 10 голів за поєдинок в українському чемпіонаті, востаннє 10 голів було зафіксовано у матчі Металіста і Вереса у 2023 році — нічия 5:5.

Повідомлялося, що венесуелець із Кривбаса встановив унікальне досягнення в матчі проти Динамо в УПЛ.