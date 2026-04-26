11 голів і камбек киян. Динамо і Кривбас провели найрезультативніший матч в історії чемпіонату України

26 квітня, 16:19
Кияни здобули вольову перемогу (Фото: ФК Динамо)

Кияни здобули вольову перемогу (Фото: ФК Динамо)

У 25-му турі української Прем'єр-ліги Динамо на виїзді переграло Кривбас із рахунком 6:5.

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Перший тайм господарі поля виграли 4:1. Покер у складі Кривбаса оформив венесуельський вінгер Глейкер Мендоса, єдиний гол за гостей забив Матвій Пономаренко.

Одразу по перерві захисник Динамо Тарас Михавко скоротив відставання у рахунку. На 64-й хвилині Назар Волошин відіграв ще один м’яч, а на 69-й Віталій Буяльський зрівняв рахунок.

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Кривбас знову вийшов уперед на 73-й хвилині завдяки голу Максима Задераки. Утім, за три хвилини Андрій Ярмоленко відновив паритет на табло, а наприкінці основного часу оформив дубль, який приніс Динамо неймовірну перемогу.

https://www.youtube.com/watch?v=8AmuxJVROSE

Українська Прем'єр-ліга, 25-й тур

Кривбас (Кривий Ріг) — Динамо (Київ) — 5:6

Голи: Мендоса, 13, 29, 34, 45+2, Задерака, 73 — Пономаренко, 15, Михавко, 48, Волошин, 64, Буяльський, 69, Ярмоленко, 76, 87

11 голів в одному матчі — новий рекорд чемпіонату України за результативністю. Раніше команди УПЛ ніколи не забивали більше 10 голів за поєдинок, востаннє 10 голів було зафіксовано у матчі Металіста і Вереса у 2023 році — нічия 5:5.

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Динамо набрало 47 очок і піднялося на третє місце у турнірній таблиці УПЛ. Кривбас (40) посідає сьому сходинку.

Повідомлялося, що Динамо забило скандальний гол у Кубку України, коли гравець Буковини раптово впав на газон.

Редактор: Орест Дида

Теги:   ФК Динамо (Київ) ФК Кривбасс Прем'єр-ліга Україна Футбол

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