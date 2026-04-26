5:6 у Кривому Розі. Огляд рекордного матчу Кривбаса та Динамо в чемпіонаті України — відео

26 квітня, 17:28
Кривбас і Динамо забили 11 голів на двох (Фото: ФК Динамо)

Кривбас і Динамо забили 11 голів на двох (Фото: ФК Динамо)

У 25-му турі української Прем'єр-ліги Динамо на виїзді переграло Кривбас із рахунком 6:5.

Читайте також:
Битва за медалі та єврокубки: розклад і результати 25-го туру чемпіонату України з футболу — відео

11 голів в одному матчі — новий рекорд чемпіонату України за результативністю. Раніше команди УПЛ ніколи не забивали більше 10 голів за поєдинок, востаннє 10 голів було зафіксовано у матчі Металіста і Вереса у 2023 році — нічия 5:5.

Реклама

У складі Кривбаса покер оформив венесуельський вінгер Глейкер Мендоса, ще один гол забив Максим Задерака. За Динамо відзначилися Матвій Пономаренко, Тарас Михавко, Назар Волошин, Віталій Буяльський та Андрій Ярмоленко (дубль).

Огляд матчу Кривбас — Динамо:

https://www.youtube.com/watch?v=8AmuxJVROSE

Перший гол у ворота криворіжців став для Ярмоленка 120-м в УПЛ. Він третій футболіст, який досяг цієї позначки у чемпіонаті України, більше забивали лише Максим Шацьких (124) та Сергій Ребров (123).

«Ми бачили, що [у першому таймі] трохи не вистачає майстерності, хоча створювали багато моментів, — відзначив після матчу головний тренер Динамо Ігор Костюк. — І Віталій Буяльський, і Андрій Миколайович Ярмоленко додали цієї майстерності, забили голи. Це досвід. Вони сьогодні працювали на колектив і ми здобули перемогу завдяки їхнім голам».

Динамо набрало 47 очок і піднялося на третє місце у турнірній таблиці УПЛ. Кривбас (40) посідає сьому сходинку.

Раніше повідомлялося, що Михайличенко назвав топклуб, у який міг перейти під час кар'єри.

Редактор: Орест Дида

Теги:   ФК Динамо (Київ) ФК Кривбасс Прем'єр-ліга Україна Футбол

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies