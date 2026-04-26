Кривбас і Динамо забили 11 голів на двох (Фото: ФК Динамо)

11 голів в одному матчі — новий рекорд чемпіонату України за результативністю. Раніше команди УПЛ ніколи не забивали більше 10 голів за поєдинок, востаннє 10 голів було зафіксовано у матчі Металіста і Вереса у 2023 році — нічия 5:5.

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У складі Кривбаса покер оформив венесуельський вінгер Глейкер Мендоса, ще один гол забив Максим Задерака. За Динамо відзначилися Матвій Пономаренко, Тарас Михавко, Назар Волошин, Віталій Буяльський та Андрій Ярмоленко (дубль).

Огляд матчу Кривбас — Динамо:

Перший гол у ворота криворіжців став для Ярмоленка 120-м в УПЛ. Він третій футболіст, який досяг цієї позначки у чемпіонаті України, більше забивали лише Максим Шацьких (124) та Сергій Ребров (123).

«Ми бачили, що [у першому таймі] трохи не вистачає майстерності, хоча створювали багато моментів, — відзначив після матчу головний тренер Динамо Ігор Костюк. — І Віталій Буяльський, і Андрій Миколайович Ярмоленко додали цієї майстерності, забили голи. Це досвід. Вони сьогодні працювали на колектив і ми здобули перемогу завдяки їхнім голам».

Динамо набрало 47 очок і піднялося на третє місце у турнірній таблиці УПЛ. Кривбас (40) посідає сьому сходинку.

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