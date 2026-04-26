«Таких ігор не повинно бути, це не футбол». Легендарному тренеру Динамо не сподобався найрезультативніший матч в історії УПЛ

Динамо і Кривбас встановили рекорд чемпіонату України за кількістю голів в одному матчі. Сабо заявив, що обидві команди жахливо зіграли у захисті, особливо Кривбас у другому таймі, тому цей матч не приніс йому задоволення.

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«У мене в житті ніколи такого не було. Ви ж знаєте, що я динамівець, але мене дуже вразив Кривбас. Як можна після першого тайму вести у рахунку 4:1 та програти 5:6… Господарям у другій 45-хвилинці треба було грати просто. А що вони зробили? Пропустили п’ять м’ячів.

Для мене це взагалі незрозуміла ситуація. У мене склалося враження, що криворіжці здавали гру. Ну, не може такого бути, щоб одна команда давала так просто забивати супернику. Для мене це не футбол, так не можна грати, без оборони.

Звичайно, стільки м’ячів забито. Але, знову ж таки, слід розуміти, що це не футбол. Такого не буває у чемпіонаті Англії чи Франції. Таких ігор не має бути. Футбол — це мистецтво. А у Кривому Розі був парад помилок оборони та воротарів", — цитує Сабо Sport.ua.

Нагадаємо, вперше в історії у матчі УПЛ було забито 11 голів. Раніше команди ніколи не забивали більше 10 голів за поєдинок в українському чемпіонаті, востаннє 10 голів було зафіксовано у матчі Металіста і Вереса у 2023 році — нічия 5:5.

Повідомлялося, що венесуелець із Кривбаса встановив унікальне досягнення в матчі проти Динамо в УПЛ.