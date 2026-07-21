Поєдинок першого туру української Прем'єр-ліги між Динамо та Лівим Берегом, який піднявся у вищий дивізіон з Першої ліги, не відбудеться у заплановану дату.

Про це повідомляє українська Прем'єр-ліга.

Команди мали зіграти 2 серпня, однак київський клуб звернувся з проханням змінити календар через щільний графік, пов’язаний з виступами у єврокубках.

Реклама

Читайте також: Динамо втратило ключового захисника перед матчами Ліги Європи

Раніше президент української Прем'єр-ліги Євген Дикий розповів, що клуби, які виступають у єврокубках, можуть перенести не більше двох матчів із трьох перших турів чемпіонату.

У наступному раунді кваліфікації Ліги Європи Динамо зіграє проти грецького ПАОКа. Матчі відбудуться 23 та 30 липня.

Якщо команда Ігоря Костюка зуміє пройти грецький ПАОК, то зустрінеться з переможцем пари Хаммарбю (Швеція) — Андерлехт (Бельгія).

Якщо кияни поступляться ПАОКу у другому раунді кваліфікації Ліги Європи, то продовжить боротьбу в Лізі конференцій, де їхнім суперником стане невдаха пари Карабах (Азербайджан) — ЦСКА Софія (Болгарія).

У першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи Динамо пройшло румунську Університатю у серії пенальті.

Раніше повідомлялося, що Динамо підписало 18-річного форварда з ПСЖ П'єра Мунгенге.

Перед цим захисник збірної Польщі Томаш Кендзьора повернувся до київського Динамо.

Крім цього, Динамо оголосило про перехід воротаря тернопільської Ниви Іллі Ольхового.

Захисник Динамо Максим Дячук на правах оренди перейшов до чеського клубу Банік, а півзахисник киян Антон Царенко на правах оренди до кінця сезону приєднався до австрійського клубу Блау-Вайсс.

Також була інформація, що захисник Олександр Караваєв перейшов з Динамо до донецького Шахтаря, а Полісся підписало контракт з вінгером киян Максимом Брагару на постійній основі.