«Це вже давно стидоба»: Маркевич відверто оцінив перспективи Динамо в єврокубках у наступному сезоні

Колишній головний тренер Металіста, Дніпра і збірної України Мирон Маркевич поділився думками про центральний матч 27-го туру УПЛ між ЛНЗ і Динамо, який завершився без забитих голів .

Легендарний фахівець вважає, що обидві команди показали вкрай низьку якість футболу.

«Якщо враховувати, що грали третя і четверта команди чемпіонату… Це не той футбол, який хотілося б бачити в цьому матчі. Тим паче вивіска така… Грає Динамо, але… Боротьби багато, але футболу майже не було.

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Ярмоленко назвав гру Динамо стидобою? Та то вже давно стидоба, що тут говорити. Одна вивіска залишилась та й і все", — цитує Маркевича Sport.ua.

На думку тренера, Динамо необідно серйозно підсилити склад перед наступним сезоном, інакше клуб може знову провалитися на євроарені.

«З такою грою йти у Лігу Європи… Треба купувати футболістів, бо ця команда знову буде мучитись з Кіпром, з Люксембургом… [Тренеру] Ігорю Костюку треба дивитися на ці моменти. Динамо потребує якісних футболістів», — зазначив Маркевич.

Додамо, що Динамо, яке виграло УПЛ минулого сезону, посідає лише четверте місце у таблиці за три тури до кінця. Кияни вийдуть у кваліфікацію Ліги Європи-2026/27, якщо обіграють Чернігів у фіналі Кубку України.

Раніше Шахтар став чемпіоном України з футболу після розгромної перемоги у Львові.