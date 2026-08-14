Після вильоту з Ліги конференцій: Динамо ухвалило рішення щодо Костюка

Керівництво Динамо наразі не визначилося з майбутнім головного тренера Ігоря Костюка після вильоту команди з кваліфікації Ліги конференцій.

Як повідомляє ТаТоТаке, на матч третього туру УПЛ проти Колоса, який відбудеться в неділю, 16 серпня, киян виведе Ігор Костюк та його тренерський штаб.

Усі подальші рішення щодо посади головного тренера Динамо ухвалюватимуться наступного тижня після розмов та консультацій керівників клубу із самим наставником киян та, не виключено, потенційними кандидатами на цю посаду.

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Нагадаємо, Динамо програло Карабаху в матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій з рахунком 0:2 та вибуло з турніру.

Голи забили Муаддіб на 12-й хвилині та Олексій Кащук на 69-й.

Перший матч Динамо виграло у Карабаха з рахунком 1:0, однак за сумою двох зустрічей поступилося азербайджанській команді — 1:2.

Раніше Костюк назвав причину поразки Динамо від Карабаха

Повідомялось, що Український вінгер Карабаха Олексій Кащук відреагував на перемогу команди над київським Динамо (2:0, 2:1 за сумою двох матчів) у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.

Крім того, півзахисник Динамо Володимир Бражко перепросив у уболівальників після вильоту Динамо із єврокубків