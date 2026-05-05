«Від киян вже мало що залежить». Федецький оцінив шанси Динамо на медалі УПЛ

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Про це повідомляє Український футбол.

За словами Федецького, житомирське Полісся має комфортну перевагу над киянами, але команді Руслана Ротаня не варто розслаблятися.

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«Динамо залишається Динамо, хоч би як незвично зараз було обговорювати їхні шанси просто на потрапляння до трійки призерів — для такого гранда це звучить дивно.

Проте Руслан Петрович Ротань зі своїм штабом дуже добре налагодив гру Полісся, неозброєним оком видно якісну роботу протягом сезону. Гадаю, вони ще можуть поборотися навіть за друге місце", — сказав Федецький.

Він додав, що боротьба за чемпіонство вже завершена і ніхто не наздожене Шахтар, а срібло розіграють Полісся та ЛНЗ.

«Про чемпіонство ми вже не говоримо — воно, по суті, вирішено. Хотілося б трохи інтриги в матчі Шахтар — Полісся (1:0), щоб відтягнути святкування «гірників», але нинішній Шахтар — це єдина команда, яка реально заслуговує на титул і за грою, і за результатом.

Боротьба за срібло та бронзу буде гарячою: на мою думку, її між собою розіграють ЛНЗ та Полісся. Динамо битиметься до кінця, але їм буде вкрай важко — залишається чотири тури, і зараз від киян вже мало що залежить. Їм треба вигравати всі матчі й сподіватися на осічки конкурентів", — відповів ексгравець.

За чотири тури до завершення чемпіонату Шахтар лідирує з 10-очковим відривом. ЛНЗ йде другим з 53 очками, на один бал менше у Полісся. Динамо має 47 очок та йде на четвертому місці, випереджаючи на два бали Металіст 1925.

Повідомлялося, що у 26 турі УПЛ Шахтар обіграв Динамо з рахунком 2:1.