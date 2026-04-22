«MVP цього матчу». Тренер Динамо назвав героя півфіналу Кубка України

Фахівець відзначив гру своїх підопічних, а також заявив, що голкіпер Руслан Нещерет став найкращим у матчі.

«Хочу привітати Буковину з виходом в УПЛ. Вони подарували справжнє свято футболу. І вдячний за такий прийом, таку атмосферу. Це додає емоції та сил гравцям.

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Під час гри зуміли змінити гру, зокрема замінами. Буяльський, Волошин, Редушко — вони створювали моменти, Пономаренко забив. Нещерет? Так, Руслан — MVP цього матчу", — сказав Костюк для УПЛ ТБ.

Нещерет прокоментував перемогу Динамо над Буковиною.

«Важка гра була сьогодні, важке поле. Комбінаційного футболу було мало, але я вважаю, що ми добре вибігали в контратаки. Ми намагалися грати у футбол, іноді це виходило, іноді - ні. Ви самі бачите, у них хороша команда, вони за кілька турів до фінішу вийшли в Прем'єр-лігу, з чим ми їх вітаємо. Тому ми чекали, що буде важка гра, і добре, що вдалося перемогти», — наводить слова воротаря офіційний сайт «біло-синіх».

У фіналі Кубка України Динамо зіграє з переможцем матчу Металіст 1925 — Чернігів, який відбудеться 22 квітня. Фінал відбудеться 20 травня на Арені Львів.

Нагадаємо, що Динамо забило скандальний гол у Кубку України, коли гравець Буковини раптово впав на газон.