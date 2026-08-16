На 19-й хвилині форвард киян Матвій Пономаренко відкрив рахунок, влучно пробивши головою, однак вже за дві хвилини Колос відігрався: голкіпер господарів В’ячеслав Суркіс не зумів відбити досить простий удар Олександра Демченка.

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На 73-й хвилині Володимир Бражко знову вивів Динамо уперед. Наприкінці зустрічі Бражко отримав другу жовту картку й залишив свою команду у меншості, але кияни втримали переможний рахунок.

Українська Прем'єр-ліга, 3-й тур

Динамо (Київ) — Колос (Ковалівка) — 2:1

Голи: Пономаренко, 19, Бражко, 73 — Демченко, 21

Вилучення: Бражко (Динамо), 85

Динамо здобуло другу поспіль перемогу в новому сезоні УПЛ і посідає четверте місце у таблиці. Нагадаємо, кияни пропустили стартовий тур чемпіонату через участь у єврокубках. Колос із двома поразками замикає таблицю.

У наступному турі Динамо 31 серпня зіграє з Буковиною, а Колос 28 серпня зустрінеться з Оболонню.

Повідомлялося, що Шахтар обіграв Харків у третьому турі УПЛ завдяки голу на першій хвилині.