«Відскочили». Саленко жорстко оцінив перемогу Динамо над Вересом і попередив про проблеми

Колишній футболіст Динамо вважає, що «біло-синім» пощастило вирвати перемогу, а також побажав команді пройти Карабах у кваліфікації Ліги конференцій.

«Відскочили. У Динамо немає двох рівноцінних складів, про що я вже давно кажу. До того ж, грати другий матч після переїздів завжди важко. Ось вам і результат. Головне, щоб і в наступній грі проти Карабаха так само відскочили. Пощастило, що проти Вереса вдалося врятуватися завдяки пенальті на останніх хвилинах».

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Саленко відзначив рівень гри Динамо проти Вереса.

«Футболу було мало. Динамо з Вересом просто бодалися, хоча рівненська команда зараз — це, я б сказав, звичайний „дворовий“ колектив. А це зовсім не той рівень футболу, якого ми чекаємо від киян. Розіграшу м’яча немає. Зрозуміло, що вийшли ветерани, той-таки Ярмоленко, але треба одразу перемагати, робити рахунок і спокійно завершувати матч. А так — за великим рахунком, пощастило, що був пенальті й гравці Вереса теж втомилися. Рівень гри в обох команд був дуже низьким».

Експерт заступився за воротаря Динамо В’ячеслава Суркіса, який пропустив один гол.

«Чи була це його помилка? Важко сказати, але це не стовідсоткова помилка, а радше напівпомилка. Однак якщо вони зараз вилетять із єврокубків, ось тоді й почнуться справжні проблеми», — сказав Саленко для УФ.

Раніше київське Динамо здобуло перемогу з рахунком 1:0 над азербайджанським Карабахом у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Матч-відповідь відбудеться 13 серпня.