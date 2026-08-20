«Виглядають приреченими». Тренер назвав головну проблему Динамо після перемоги над Колосом

Український тренер розкритикував підопічних Ігоря Костюка за гру в обороні.

«Гра була дуже напруженою. Але після вильоту з єврокубків киянам було непросто в моральному плані. Хоча я думав, що Колос зіграє агресивніше, із високим пресингом. Усе-таки команда пропускала минулий тур, і в неї було вдосталь часу, щоб підготуватися до цього протистояння.

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Щодо динамівців, то, забивши гол, вони одразу ж пропустили; це свідчить про те, що «біло-синім» і досі бракує надійності в обороні — як команді загалом, так і окремим гравцям. У наступних турах тренери суперників налаштовуватимуть своїх футболістів якомога частіше бити по воротах Динамо, оскільки молодий воротар часто припускається помилок".

Бабич закликав футболістів столичної команди додати в психологічному плані.

«Динамо важливо додати в психологічному плані. У команді є талановиті футболісти, але на сьогодні вони виглядають якось приречено. Гравцям, як здалося, бракує футбольної агресії. Пономаренко забив гол, але ще два реальні моменти не реалізував. У класного нападника реалізація має бути вищою. Тому є над чим працювати», — сказав Бабич в інтерв'ю Sport.ua.

Нагадаємо, що Динамо завершило виступи на міжнародній арені. Кияни розпочинали єврокубковий сезон у Лізі Європи, проте згодом опинилися у кваліфікації Ліги конференцій, де поступилися Карабаху. Команда Ігоря Костюка не братиме участі в основному етапі єврокубків.

У чемпіонаті України Динамо йде без поразок, маючи дві перемоги. Спочатку команда обіграла Верес, а потім — Колос.

Ми писали, що в Динамо розкрили позицію клубу щодо майбутнього Костюка.