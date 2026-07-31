«Потрібно допрацьовувати до кінця»: ексгравець збірної України вказав на ключові помилки Динамо в матчі з ПАОКом

Колишній півзахисник збірної України Андрій Богданов оцінив гру київського Динамо у матчі‑відповіді кваліфікації Ліги Європи проти ПАОКа, де кияни поступилися 0:2 і вилетіли з турніру.

Про це повідомляє Український футбол.

Богданов звернув увагу на втрату концентрації наприкінці першого тайму, яка призвела до першого пропущеного м’яча.

«У першому таймі Динамо грало більш агресивно та дисципліновано. Було видно, що їхній настрій відрізнявся від того, що ми бачили в першій зустрічі. Але ключову роль зіграла втрата концентрації в один момент наприкінці першого тайму. Просто в цьому епізоді ПАОК одразу ж покарав. Це суто секундна втрата концентрації, яка призвела до пропущеного гола.

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Звісно, помилка Волошина очевидна. У таких матчах і подібних моментах зупинятися не можна в жодному разі - потрібно допрацьовувати до кінця. Він спочатку схопився за ногу, потім побіг, але було вже занадто пізно. Гравець ПАОКа опинився на вбивчій позиції і виконав як слід", — сказав Богданов.

Другий гол, на думку Богданова, став наслідком провалу центру оборони Динамо.

«Другий гол у ворота Динамо на початку другого тайму прийшов через те, що повністю провалився центр оборони. Янніс Константеліас прийняв м’яч між лініями, пройшов по діагоналі Кендзьору, потім Тіаре та поклав м’яч точно в кут. Це майстерність. І знаєте, після такого удару та рахунку 0:2 вже важко про щось говорити», — додав Богданов.

Він також зазначив, що ПАОК не виглядав командою, яка виклалася на максимум.

" Найприкріше те, що я б не сказав, ніби ПАОК викладався в цьому матчі на всі 100%. Склалося відчуття, що греки просто грали за рахунком, особливо в першому таймі. Ми бачимо, який зараз рівень… Звісно, шкода, що Динамо не проходить далі. Але, можливо, Ліга конференцій на цьому етапі для команди Костюка буде навіть кращим варіантом. Хоча туди ще треба пробитися. Попереду, дай боже, два раунди кваліфікації", — підсумував Богданов.

Повідомлялося, що після поразки від ПАОКа Динамо продовжить виступи у Лізі конференцій, де у третьому кваліфікаційному раунді зустрінеться з азербайджанським Карабахом.

Раніше Мирон Маркевич жорстоко розкритикував Динамо після вильоту з Ліги Європи.

Також тренер розкритикував двох гравців Динамо після поразки від ПАОКа.