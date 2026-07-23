У четвер, 23 липня, відбудеться перший матч другого раунду кваліфікації Ліги Європи.

Київське Динамо на номінально домашньому полі в Любліні приймає грецький ПАОК. Гра розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Матч Динамо — ПАОК можна буде безкоштовно переглянути в Україні на телеканалі «2+2».

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Букмекери зробили прогноз на матч Динамо — ПАОК. У конторах встановлено такі коефіцієнти на гру: перемога Динамо — 3,02, нічия — 3,47, перемога ПАОК — 2,50. Котирування на вихід до наступного раунду Ліги Європи: Динамо — 2,60, ПАОК — 1,50.

Нагадаємо, що в першому раунді кваліфікації Ліги Європи Динамо в серії пенальті пройшло румунську Університатю.