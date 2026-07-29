«Маємо план А, B і C». Тренер Динамо заінтригував заявою перед матчем-відповіддю з ПАОКом

Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк поділився очікуваннями від матчу‑відповіді проти ПАОКа у другому раунді кваліфікації Ліги Європи.

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Про це повідомляє офіційний сайт Динамо.

За словами наставника, тренерський штаб підготував одразу кілька варіантів тактики, однак розкривати деталі до стартового свистка не збирається.

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«Ми поки не будемо розкривати всі карти. Звісно, ми маємо план А, і план B, і план С. Завтра все побачите під час гри», — сказав Костюк.

Костюк також розповів про кадрову ситуацію.

Кабаєв тут, він уже тренується у загальній групі. Тимчик та Михайленко залишились у Любліні, тренуються індивідуально", — додав тренер.

Аналізуючи першу зустріч, Костюк визнав, що київська припустилася багато помилок, які вирішили долю матчу.

«Перше, що ми на собі відчули — це якість гравців, які добре використали наші помилки. Те, що ми планували — не дати супернику простору, у той самий час використовуючи свої моменти — спрацювало. Але помилки, яких ми припустилися у перехідних фазах, зіграли ключову роль у цьому матчі.

Ми забили першими, але припустилися прикрої помилки, якою суперник скористався, і команда трохи морально і психологічно просіла. Потім пропустили другий мʼяч, але у перерві поговорили з хлопцями, вирівняли гру у другому таймі, володіли перевагою, могли забити, але, на жаль, припустилися тактичної помилки і пропустили втретє. Але наша команда проявила характер, забила другий мʼяч, могла забивати і третій"", — заявив тренер Динамо.

Попри поразку у першій зустрічі, наставник не втрачає оптимізму.

«Вважаю, що завтра на нас чекає цікавий матч. Позаду тільки перший тайм. Немає нічого неможливого. Гра все покаже», — підсумував коуч.

Матч-відповідь між ПАОКом і Динамо відбудеться 30 липня у Салоніках. Початок зустрічі - о 20:45 за київським часом. Перший матч завершився перемогою грецького клубу з рахунком 3:2.

Якщо Динамо зможе пройти греків, то зустрінеться з переможцем пари Гаммарбю (Швеція) — Андерлехт (Бельгія).

Якщо кияни поступляться ПАОКу в другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, то продовжать боротьбу в Лізі конференцій, де їхнім суперником стане той, хто програє в парі Карабах (Азербайджан) — ЦСКА Софія (Болгарія).

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Раніше повідомлялося, що українська діаспора зустріла Динамо в аеропорту Салонік перед матчем у Лізі Європи.