«Як це робила Іспанія на ЧС»: Маркевич назвав точний рахунок першого матчу Динамо з ПАОКом у відборі Ліги Європи

Легендарний тренер вважає, що киянам потрібно зіграти набагато краще, ніж у першому раунді відбору з румунською Університатею.

«ПАОК на голову сильніший за Університатю. Я не думаю, що греки зараз у шаленій формі, адже їх чемпіонат розпочнеться через місяць. Грати й перемагати у протистоянні з цією командою можна й потрібно.

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Але тут важлива згуртованість команди. Відпрацьовувати в обороні повинні всі футболісти. Як це робила Іспанія. Я розумію, що чемпіонат світу — це інший рівень, але це Динамо, яке має показувати футбол, гідний цього клубу", — цитує Маркевича Sport.ua.

Попри ігрові проблеми Динамо, екстренер збірної України прогнозує мінімальну перемогу киян у першому матчі.

«Щоб вийти до наступного раунду, у першому поєдинку треба конче вигравати, оскільки в Греції буде дуже складно за підтримки місцевих уболівальників. Тому я дуже сподіваюся, що динамівці зроблять усе можливе для запасу. Знову-таки, буде непросто, але свій гол кияни, вірю, знайдуть — 1:0», — сказав Маркевич.

Матч Динамо — ПАОК відбудеться сьогодні, 23 липня, у Любліні, й розпочнеться о 20:00 за київським часом. Матч-відповідь у Салоніках пройде 30 липня.

Якщо команда Ігоря Костюка зуміє пройти греків, то зустрінеться з переможцем пари Хаммарбю (Швеція) — Андерлехт (Бельгія). Якщо кияни поступляться ПАОКу у другому раунді кваліфікації Ліги Європи, то продовжать боротьбу в Лізі конференцій, де їхнім суперником стане невдаха пари Карабах (Азербайджан) — ЦСКА Софія (Болгарія).