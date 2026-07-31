Маркевич не побачив прогресу в грі киян і вважає, що команда знову не продемонструвала необхідного характеру, повідомляє Meta.ua.

«Люди сподіваються, що ось-ось команда почне грати або принаймні проявить характер. Але, на жаль, нічого не міняється. Прогресу я не бачу.

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ПАОК, і Динамо — середні команди, вони так і грали. А пропущений гол наприкінці першого тайму — це незрозуміло. Як можна так втрачати концентрацію, зупинятися в найвідповідніший момент? Давати супернику просто пройти й пробити — це неприпустимо. А другий гол? Уся оборона розступається. Я цього не розумію.

Важко коментувати такий футбол у виконанні однієї з найкращих команд нашої країни. Гаразд, якби греки щось показали, так ні. Тим більше в обох матчах. З ними можна було спокійно грати. А так вийшла чергова сіра гра у виконанні Динамо", — сказав тренер.

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Серед головних причин невдачі Маркевич назвав посередній рівень майстерності футболістів та, на його думку, недостатню фізичну готовність.

«Рівень майстерності нинішніх футболістів, скажемо прямо, посередній. Плюс, як показують матчі, обмежені фізичні можливості. Ми ж пам’ятаємо й інше Динамо, де завжди були фізично сильні гравці, і клас був не порівнянний із нинішнім підбором футболістів. Я розумію, що зараз інші часи. Проте люди мають усвідомлювати, яку футболку вони одягають. Одним словом — катастрофа», — зазначив Маркевич.

Фахівець переконаний, що навіть призначення Хосепа Гвардіоли не вирішило б усіх проблем Динамо.

«Ні. У чемпіонаті країни ця команда ще зможе на щось претендувати, можливо, на місце у трійці, оскільки там усі йдуть пішки. А в єврокубках із такою грою нічого не вийде», — додав Маркевич.

Водночас тренер вважає, що Динамо зобов’язане проходити Карабах у Ліщі конференцій.

«Однозначно, цього суперника можна і потрібно проходити. Але знову ж таки, з такою грою в цьому протистоянні можуть бути проблеми. Потрібно налаштовуватись, а час покаже. Поки що один розпач», — підсумував Маркевич.

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Раніше головний тренер Ігор Костюк назвав причину поразки Динамо від ПАОКа в Лізі Європи.