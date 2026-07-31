«Можливо, він хоче піти». Маркевич розкритикував двох гравців Динамо після поразки від ПАОКа

Відомий український тренер Мирон Маркевич прокоментував гру футболістів Динамо Назара Волошина та Матвія Пономаренка у матчі проти ПАОКа (0:2) у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Маркевич зізнався, що не може пояснити дії Волошина під час пропущеного м’яча, повідомляє Meta.ua.

«Я не знаю (сміється). У мене немає пояснення такому недбальству. Так грати в єврокубках? Без коментарів. Навіть не хочеться нічого говорити. Мабуть, це такий рівень майстерності та психологічної підготовки», — сказав тренер.

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Маркевич також розкритикував форварда киян Пономаренка.

«Я не знаю. Можливо, він хоче піти з київського Динамо, хоча й підписав новий контракт. Мені важко сказати, що відбувається всередині колективу, якщо вони виходять на поле, м’яко кажучи, не налаштованими на бій», — заявив Маркевич.

Раніше головний тренер Ігор Костюк назвав причину поразки Динамо від ПАОКа в Лізі Європи.

Повідомлялося, що після поразки від ПАОКа Динамо продовжить виступи у Лізі конференцій, де у третьому кваліфікаційному раунді зустрінеться з азербайджанським Карабахом.

Нещодавно Динамо підписало захисника Олексія Сича із львівських Карпат.

Раніше повідомлялося, що Динамо підписало 18-річного форварда з ПСЖ П'єра Мунгенге.

Перед цим захисник збірної Польщі Томаш Кендзьора повернувся до київського Динамо.

Крім цього, Динамо оголосило про перехід воротаря тернопільської Ниви Іллі Ольхового.

Захисник Динамо Максим Дячук на правах оренди перейшов до чеського клубу Банік, а півзахисник киян Антон Царенко на правах оренди до кінця сезону приєднався до австрійського клубу Блау-Вайсс.

Також була інформація, що захисник Олександр Караваєв перейшов з Динамо до донецького Шахтаря, а Полісся підписало контракт з вінгером киян Максимом Брагару на постійній основі.