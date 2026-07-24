«Їм треба заборонити бігати вперед». Саленко розкритикував футболістів Динамо після матчу з ПАОК

Легендарний футболіст розкритикував захисників «біло-синіх» за гру в обороні

«Зрозуміло, що після трьох забитих м’ячів ПАОК уже відступив до власних воріт. Динамівці забили другий гол і могли б продовжувати в тому ж дусі. Знову ж таки, так треба було діяти з перших хвилин. Суперник швидко знайшов слабкі місця й реалізував свої моменти — на відміну від нашої команди.

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Мені вже здається, що захисникам треба наказати не бігати вперед (усміхається), а суто захищатися. Бо щойно вони починають брати участь в атаках, то потім не встигають перебудуватися біля власних воріт. У пропущених голах винна вся команда. Один помилився, інший не добіг — і так далі".

Саленко відзначив вплив Ярмоленка та Буяльського на гру після виходу з лави запасних.

«Футболісти ПАОКа ближче до кінця матчу почали знижувати оберти. Однак майстерність не проп'єш. Андрій і Віталій уміють загострити гру, віддати класний пас. А молодь має вчитися й гасати полем 90 хвилин, чого помітно не було. Ніхто нічого не показав. Програвати супернику середнього рівня… це демонструє нинішній клас Динамо».

Фото: ФК Динамо Київ

Олег Анатолійович вважає, що в Динамо ще є шанс пробитися до наступного раунду кваліфікації.

«Шанси є, але їх украй мало, зважаючи на те, що матч-відповідь відбудеться в Греції за підтримки місцевих уболівальників. Українські клуби не можуть собі цього дозволити, а для футболістів це потужний стимул. Хоча від овертайму нас відділяє лише один гол, тож надія помирає останньою», — сказав Саленко для Meta.ua.

Динамо поступилося в цьому матчі з рахунком 2:3. За киян забивали Володимир Бражко та Джастін Лонвейк.

Матч-відповідь команд відбудеться в Греції 30 липня. Початок зустрічі — о 20:45 за київським часом.

Якщо Динамо зможе пройти греків, то зустрінеться з переможцем пари Гаммарбю (Швеція) — Андерлехт (Бельгія).

Якщо кияни поступляться ПАОКу в другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, то продовжать боротьбу в Лізі конференцій, де їхнім суперником стане той, хто програє в парі Карабах (Азербайджан) — ЦСКА Софія (Болгарія).