«Спеціально принесли російський прапор». Тренер Динамо звинуватив фанатів ПАОК у провокації

Український фахівець розповів, що вболівальники гостей влаштували провокацію, принісши російський прапор на єврокубковий поєдинок.

«Це була свідома провокація з боку вболівальників грецької команди. Вони навмисно принесли російський прапор. Ви бачили, що наші вболівальники під час матчу зміщувалися до тієї трибуни, а після гри футболісти також висловили своє обурення. Повторюся: я вважаю, що це була свідома провокація з боку людей, які не розуміють, що в нашій країні триває війна, яка завдає величезних страждань: руйнуються будинки, гинуть наші люди — жінки, діти та мирні жителі. Дуже неприємна ситуація.

Реклама

Дякуємо нашим Збройним силам України за те, що вони захищають нас і дають можливість грати у футбол та представляти нашу країну на міжнародній арені", — наводить слова тренера офіційний сайт Динамо.

Динамо поступилося в цьому матчі з рахунком 2:3. За киян забивали Володимир Бражко та Джастін Лонвейк.

Матч-відповідь команд відбудеться в Греції 30 липня. Початок зустрічі — о 20:45 за київським часом.

Якщо Динамо зможе пройти греків, то зустрінеться з переможцем пари Гаммарбю (Швеція) — Андерлехт (Бельгія).

Якщо кияни поступляться ПАОКу в другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, то продовжать боротьбу в Лізі конференцій, де їхнім суперником стане той, хто програє в парі Карабах (Азербайджан) — ЦСКА Софія (Болгарія).