Київське Динамо зіграло з грецьким ПАОКом у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

На третій хвилині поєдинку підопічні Ігоря Костюка відкрили рахунок. Автором гола став Володимир Бражко, який із меж штрафного майданчика відправив м’яч у кут воріт суперника.

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До перерви грецька команда двічі вразила ворота Руслана Нерещета. Спершу відзначився Константеліас, який реалізував вихід сам на сам.

Перед перервою Зафейріс скористався помилкою киян в обороні й завдав результативного удару.

У другому таймі ПАОК відправив третій м’яч у ворота киян. Цього разу відзначився Сантамарія, який влучно пробив із-за меж штрафного майданчика.

Динамо не збиралося здаватися і скоротило відставання до мінімуму. Лонвейк, який вийшов на поле з лави запасних, реалізував свій шанс.

Нападник киян Матвій Пономаренко мав нагоду зрівняти рахунок, але влучив у стійку. Головний арбітр матчу зафіксував перемогу гостей — 3:2.

Динамо — ПАОК 2:3

Голи: Бражко, 3, Лонвейк, 77 — Константеліас, 13, Зафейріс, 38, Сантамарія, 51

Матч-відповідь команд відбудеться в Греції 30 липня. Початок зустрічі — о 20:45 за київським часом.

Якщо Динамо зможе пройти греків, то зустрінеться з переможцем пари Гаммарбю (Швеція) — Андерлехт (Бельгія).

Якщо кияни поступляться ПАОКу в другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, то продовжать боротьбу в Лізі конференцій, де їхнім суперником стане той, хто програє в парі Карабах (Азербайджан) — ЦСКА Софія (Болгарія).