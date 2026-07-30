«Не вистачить на всю гру». Легенда Динамо вказав на слабке місце киян перед грою проти ПАОКа та зробив прогноз

Саленко зазначив, що кияни перед грою зіткнулися з кадровими проблемами, також під питанням форма лідерів команди, повідомляє Український футбол.

«Відчуття перед матчем неоднозначні, бо в Динамо чимало травмованих — це по-перше. Стартовий склад, наприклад, мені спрогнозувати складно. По-друге, я бачу, що лідерів команди — Буяльського та Ярмоленка — на всю гру точно не вистачить. Це бентежить», — заявив Саленко.

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Експерт додав, що Динамо не можна ані занадто відкриватися, ані повністю відходити в оборону.

«По-третє, я не зовсім розумію, яку тактику обере Костюк… Поліземо вперед — матимемо проблеми, але й відсиджуватися в обороні не мають права динамівці, адже не вони мають перевагу після першого матчу в один гол», — зазначив Саленко.

Водночас він вважає, що українська команда може створювати проблеми супернику на контратаках. Саленко також спрогнозував рахунок матчу.

«Я думаю, що на контратаках динамівці можуть й мають греків ловити, але кому забивати… Та це вже геть інше питання. Взагалі, шанси на прохід у Динамо є.

Дуже сподіваюсь, що кияни пройдуть далі. Мій прогноз — перемога Динамо 1:0 в основний час, нічия в додатковий та вікторія в серії пенальті.

Не варто завчасно Динамо «ховати». Коли щось у Європі ПАОК показував? Добротна команда і не більше", — сказав Саленко.

Матч ПАОК — Динамо відбудеться сьогодні, 30 липня, у Салоніках. Початок — о 20:45. У першій грі греки перемогли 3:2

Після першого матчу з ПАОКом Саленко розкритикував футболістів Динамо.