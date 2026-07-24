Фанати ПАОК влаштували провокацію з російським прапором на матчі Динамо — українці після гри підійшли до трибуни
Динамо програло ПАОКу в першому матчі кваліфікації Ліги Європи (Фото: ФК Динамо Київ)
Київське Динамо зіграло з грецьким ПАОКом у межах першого матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.
Вболівальники грецького клубу відзначилися ганебним вчинком наприкінці матчу на стадіоні Арена Люблін у польському Любліні.
Фанати ПАОКа вивісили на трибуні російський триколор. Прапор з’явився в гостьовому секторі, який займали вболівальники ПАОКа.
Як повідомляє портал Gazzetta, українські вболівальники жестикулювали в бік уболівальників гостей і намагалися підійти до них, але завдяки присутності поліції ситуація не загострилася. Після матчу між фанатами обох команд виникла суперечка.
Українські вболівальники також різко відреагували на бажання грецького футболіста Кенні подякувати вболівальникам на трибунах.
Динамо поступилося в цьому матчі з рахунком 2:3. За киян забивали Володимир Бражко та Джастін Лонвейк.
Матч-відповідь команд відбудеться в Греції 30 липня. Початок зустрічі — о 20:45 за київським часом.
Якщо Динамо зможе пройти греків, то зустрінеться з переможцем пари Гаммарбю (Швеція) — Андерлехт (Бельгія).
Якщо кияни поступляться ПАОКу в другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, то продовжать боротьбу в Лізі конференцій, де їхнім суперником стане той, хто програє в парі Карабах (Азербайджан) — ЦСКА Софія (Болгарія).