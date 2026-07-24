Київське Динамо зіграло з грецьким ПАОКом у межах першого матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Вболівальники грецького клубу відзначилися ганебним вчинком наприкінці матчу на стадіоні Арена Люблін у польському Любліні.

Фанати ПАОКа вивісили на трибуні російський триколор. Прапор з’явився в гостьовому секторі, який займали вболівальники ПАОКа.

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Як повідомляє портал Gazzetta, українські вболівальники жестикулювали в бік уболівальників гостей і намагалися підійти до них, але завдяки присутності поліції ситуація не загострилася. Після матчу між фанатами обох команд виникла суперечка.

🚨🇺🇦🇬🇷 Tensions flare in Poland as PAOK supporters display a Russian flag during the match against Dynamo Kyiv, sparking clashes in the stands. 😳 pic.twitter.com/BMUh2itNI2 — Ultras Clips (@ultras_clips) July 23, 2026

Українські вболівальники також різко відреагували на бажання грецького футболіста Кенні подякувати вболівальникам на трибунах.

Динамо поступилося в цьому матчі з рахунком 2:3. За киян забивали Володимир Бражко та Джастін Лонвейк.

Матч-відповідь команд відбудеться в Греції 30 липня. Початок зустрічі — о 20:45 за київським часом.

Якщо Динамо зможе пройти греків, то зустрінеться з переможцем пари Гаммарбю (Швеція) — Андерлехт (Бельгія).

Якщо кияни поступляться ПАОКу в другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, то продовжать боротьбу в Лізі конференцій, де їхнім суперником стане той, хто програє в парі Карабах (Азербайджан) — ЦСКА Софія (Болгарія).