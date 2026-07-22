«У ПАОКа шанси вищі». Легенда Динамо назвав єдину перевагу киян над грецьким клубом і зробив прогноз

Ексзахисник київського клубу вважає, що греки — фаворити зустрічі, але плюсом для підопічних Ігоря Костюка є ігрова практика в офіційних матчах нового сезону: у першому раунді відбору Динамо пройшло румунську Університатю.

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«У ПАОКа шанси все ж трохи вищі. Однак, як на мене, в Динамо є одна суттєва перевага: команда вже зіграла два офіційні матчі, а грецька — жодного. Не йде трохи гра поки в Динамо, але шанси [пройти ПАОК] є. Якщо Динамо в першій грі вистоїть, вибудує правильну оборону, буде агресивніше грати в атаці, то шанси будуть, повторюся.

Щодо ПАОКа, то у них новий тренер, він працює з командою лише місяць чи трохи більше і, можливо, вони ще не знайшли своєї гри, скажімо так. Триває перебудова", — цитує Федорова Український футбол.

Колишній футболіст спрогнозував нічию у першому матчі Динамо з ПАОКом, який відбудеться у Любліні.

«Поставлю на те, що перша гра завершиться з рахунком 1:1, але… Хочу побачити перемогу Динамо. Якщо ми цей бар'єр подолаємо, переможемо цього суперника, то далі буде простіше психологічно. Хлопці відчують сили, стануть грати спокійніше, нікого не боятимуться», — сказав Федоров.

Динамо і ПАОК зіграють 23 і 30 липня. Якщо команда Ігоря Костюка зуміє пройти греків, то зустрінеться з переможцем пари Хаммарбю (Швеція) — Андерлехт (Бельгія).

Якщо кияни поступляться ПАОКу у другому раунді кваліфікації Ліги Європи, то продовжать боротьбу в Лізі конференцій, де їхнім суперником стане невдаха пари Карабах (Азербайджан) — ЦСКА Софія (Болгарія).