«Їх наче паралізувало». Ващук проаналізував поразку Динамо від ПАОКа та виліт у Лігу конференцій

Колишній захисник збірної України та київського Динамо Владислав Ващук прокоментував поразку столичної команди від ПАОКа (0:2) у матчі‑відповіді кваліфікації Ліги Європи.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Ващук вважає, що однією з проблем киян стала недостатньо компактна гра в обороні.

«Загалом в обороні хлопці мають розташовуватись ближче один до одного і не давати проходити по центру, як ніж через масло.

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І Бражко повинен по-іншому розташовуватись. Що не подивлюсь, Бражко весь час в одній лінії з захисниками. Тобто зона центрального вільна, потім ми біжимо і зустрічаємо, не встигаємо", — сказав Ващук.

Ексдинамівець також розібрав епізод із Назаром Волошиним під час першого пропущеного голу.

«Можливо, він переживав, що призначать пенальті. Чи то чекав на щось, чи що. Незрозуміло. Він виключився, але всі інші стояли в карному і щось думали. Їх наче паралізувало. Вони неначе чекали, що суддя свисне. А суддя не свистів», — додав Ващук.

Також він оцінив шанси Динамо у Лізі конференції, де у кваліфікації кияни зустрінуться із азербайджанським Карабахом.

«В будь-якому випадку це шанс для молодих хлопців і для тих хлопців, які хочуть себе проявити в Європі. Я ж бачу, що ставляться люди, яких хотіли б продати або які хотіли б поїхати. Вони мають себе проявити, не чекати чемпіонату України. З’явився шанс вийти в Європу — вони повинні виривати і рватись на футбольному полі.

Коли вони будуть вигризати — буде для них плюс. Якщо вони будуть сподіватись на когось — це так не працює. Їм треба зібратись в плані сам до себе. Тоді буде команда", — сказав Ващук.

Раніше Мирон Маркевич жорстоко розкритикував Динамо після вильоту з Ліги Європи.

Також тренер розкритикував двох гравців Динамо після поразки від ПАОКа.

Крім цього, колишній півзахисник збірної України Андрій Богданов вказав на ключові помилки Динамо в матчі з ПАОКом.