«У мене Біловар не грав би». Сабо жорстко розкритикував Динамо після поразки від ПАОК

Фахівець, який бажав перемоги киянам, розкритикував їхню гру в обороні проти грецької команди.

«Я не буду ні хвалити, ні принижувати нікого з динамівців. Програли досить посередній команді, бо пропустили непотрібні, необов’язкові голи. Що робили центральні захисники? Я не розумію… У центрі оборони Динамо — прохідний двір, бо такі от у нас зараз футболісти… Мені було не надто цікаво навіть дивитися цей матч».

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Я дуже хотів, щоб Динамо перемогло, всім серцем уболівав за них, але, будемо відверті — київська команда виглядала гірше за грецьку. Поразка заслужена. Дуже багато помилок у грі киян, дуже".

Сабо різко розкритикував захисника Динамо Крістіана Біловара.

«Біловар у моїй команді не грав би. Звісно ж, ні. З нинішнього Динамо в моїй команді взагалі мало хто грав би. Ну, так грати не можна! Ніхто нікого не підстраховує, коли суперник атакує, не звужують гру… Це все тактичні помилки. Прості помилки. Це ж не вища математика. Що динамівці роблять, що відпрацьовують на тренуваннях — мені невідомо… Просто бігати недостатньо, у футболіста має працювати мозок!

Як зараз грають команди високого класу? Командно. Усі разом працюють і в обороні, і в атаці", — сказав Сабо в коментарі «Українському футболу».

Динамо поступилося в цьому матчі з рахунком 2:3. За киян забивали Володимир Бражко та Джастін Лонвейк.

Матч-відповідь команд відбудеться в Греції 30 липня. Початок зустрічі — о 20:45 за київським часом.

Якщо Динамо зможе пройти греків, то зустрінеться з переможцем пари Гаммарбю (Швеція) — Андерлехт (Бельгія).

Якщо кияни поступляться ПАОКу в другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, то продовжать боротьбу в Лізі конференцій, де їхнім суперником стане той, хто програє в парі Карабах (Азербайджан) — ЦСКА Софія (Болгарія).