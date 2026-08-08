Динамо відправило легіонера в оренду до бразильського клубу

26-річний колумбієць продовжить кар'єру в бразильському клубі Операріо Ферровіаріо.

Торрес виступатиме за команду бразильської Серії B на правах оренди до 30 червня 2027 року.

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Про інші деталі угоди офіційно не повідомляється.

Динамо підписало Анхеля Торреса у травні 2025 року як вільного агента. У складі киян вінгер дебютував у матчі третього туру УПЛ сезону 2025/26 проти Епіцентру (4:1).

За українську команду він провів два матчі (55 хвилин), у яких не відзначився результативними діями. Другу половину минулого сезону провів в оренді в турецькому Еюпспорі.

Нагадаємо, що кілька днів тому «біло-сині» обіграли Карабах (1:0) у кваліфікації Ліги конференцій. Матч-відповідь відбудеться 13 серпня.

Якщо кияни пройдуть Карабах, то зустрінуться з переможцем пари Твенте (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина).

Динамо розпочало єврокубкову кампанію з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому в серії пенальті здолало румунську Університатю. У другому раунді кияни поступилися грецькому ПАОКу й вибули до Ліги конференцій.