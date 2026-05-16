Ярмоленко приніс Динамо перемогу над Полтавою і зрівнявся з Ребровим за голами в чемпіонаті України

У матчі 29-го туру української Прем'єр-ліги Динамо переграло СК Полтава з рахунком 2:0.

Переможний гол у складі киян забив Андрій Ярмоленко, який реалізував пенальті на третій хвилині зустрічі.

У компенсований до другого тайму час Едуардо Герреро закріпив перемогу Динамо.

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Українська Прем'єр-ліга, 29-й тур

СК Полтава — Динамо (Київ) — 0:2

Голи: Ярмоленко, 3 (пенальті), Герреро, 90+1

Ярмоленко забив свій 123-й гол у чемпіонаті України і зрівнявся із Сергієм Ребровим — вони ділять друге місце в списку найкращих бомбардирів в історії національної першості. Від повторення рекорду Максима Шацьких (124 голи) Ярмоленка відділяє лише один гол. Динамо проведе ще один матч у цьому сезоні УПЛ — у неділю, 24 травня, прийматиме Кудрівку.

Нагадаємо, раніше 36-річний Ярмоленко заявляв, що нинішній сезон стане для нього останнім у професійному футболі. Утім, офіційно про завершення кар'єри Андрій не повідомляв.

Динамо посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ, набравши 54 очки у 29 турах. 20 травня кияни спробують виграти Кубок України — зіграють у фіналі проти Чернігова.

Повідомлялося, що Шахтар у 27-му турі української Прем'єр-ліги розгромив СК Полтава (4:0) і достроково виграв чемпіонський титул.