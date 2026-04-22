Ігор Костюк вступив у перепалку з фанатом Буковини (Фото: ФК Динамо Київ)

У рамках півфіналу Кубка України Динамо обіграло Буковину (3:0) і вийшло у фінал турніру.

Головний тренер киян Ігор Костюк після матчу поспілкувався з фанатом суперника.

Уболівальник висловив невдоволення щодо якості газону на стадіоні імені Романа Шухевича в Тернополі.

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— Чому не приїхати до Чернівців?

— Тому що ваші керівники.

— Наше поле набагато краще, ніж це болото.

— Ваші керівники домовилися про це.

— Ні. Це просто ви заплатили гроші.

— Нам однаково де грати. Для нас чим краще поле, тим краще. Ми краще до вас приїхали б.

— Тут болото.

— Ваші керівники нам таке поле дали, — заявив Костюк.

Нагадаємо, що Буковині заборонили грати домашній матч проти Динамо в Чернівцях. Основна причина — арена не відповідає стандартам УАФ та УПЛ, а головною проблемою є освітлення. Матчі півфіналу мають відбуватися на стадіонах, які відповідають нормам щонайменше третьої категорії УАФ. Домашній стадіон Буковини належить до другої категорії.

Таким чином, матч Буковина — Динамо пройшов у Тернополі на арені імені Романа Шухевича.

У фіналі Кубка України Динамо зіграє з переможцем матчу Металіст 1925 — Чернігів, який відбудеться 22 квітня. Фінал відбудеться 20 травня на Арені Львів.

Нагадаємо, що Динамо забило скандальний гол у Кубку України, коли гравець Буковини раптово впав на газон.