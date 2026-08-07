«Потім їх знайти ніхто не може». Легенда збірної України назвав легіонера, який може проявити себе в Динамо

Єдиний гол у зустрічі забив Матвій Пономаренко. Цікаво, що під час взяття воріт «по-джентльменськи» зіграв півзахисник киян Джастін Лонвейк, який не став добивати мʼяч у сітку з лінії воріт.

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За словами Гецка, у суринамця є все, аби стати основним гравцем столичного клубу.

«Є матеріал, є з чим працювати. Але немає стабільності. Це найбільша проблема Динамо — немає стабільності. Вони грають одну-дві гри, потім їх знайти ніхто не може. Потім від них такий ряд помилок, що аж за голову люди хапаються. Як такі гравці з таким досвідом можуть такі помилки робити? Десь розслабляються чи настрою того не вистачає. Концентрація відсутня. Багато є причин. Найголовніше, щоб була стабільність, щоб гравець тільки прогресував, а не деградував.

Оце буде найголовніше.

Лонвейк? Думаю, якщо він буде доводити це все на футбольному полі, то може закріпитися. І тренер на нього розраховує. Він бачить, що той може дати команді Динамо результат", — сказав Гецко.

Якщо кияни пройдуть Карабах, то зустрінуться з переможцем пари Твенте (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина).

Нагадаємо, що Лонвейк приєднався до Динамо у 2022 році, однак не зміг закріпитися в основній команді й їздив по орендах.

Раніше ми писали, що Гецко назвав нового лідера Динамо.