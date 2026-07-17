Футболіст Динамо потрапив до лікарні після перемоги в матчі Ліги Європи — фото
Крістіан Біловар опинився в лікарні (Фото: ФК Динамо Київ)
У межах першого раунду кваліфікації Ліги Європи київське Динамо перемогло Університатю Клуж.
Центральний захисник киян Крістіан Біловар вирушив до лікарні одразу після завершення гри.
Як повідомляє Telegram-канал «Ідеальне Динамо «, 25-річний футболіст травмував куприк. Біловар вийшов у стартовому складі й провів на полі 120 хвилин.
«Біловар одразу після матчу вирушив до лікарні. Існує висока ймовірність пошкодження куприка, але детальніша інформація з’явиться після обстеження.
За цю гру можна лише подякувати Крісу: попри жахливий біль і стан, близький до втрати свідомості, він дограв матч і не залишив команду в меншості у вирішальні хвилини".
Підопічні Ігоря Костюка зуміли здолати суперника в серії пенальті та пройти до наступного етапу. У другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи Динамо зустрінеться з грецьким ПАОКом. Матчі відбудуться 23 та 30 липня.
Зазначимо, що домашні матчі єврокубків у сезоні 2026/27 київський клуб проводить у польському Любліні на стадіоні Арена Люблін.
Раніше головний тренер Динамо Ігор Костюк поділився емоціями після матчу-відповіді першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.