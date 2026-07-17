Центральний захисник киян Крістіан Біловар вирушив до лікарні одразу після завершення гри.

Як повідомляє Telegram-канал «Ідеальне Динамо «, 25-річний футболіст травмував куприк. Біловар вийшов у стартовому складі й провів на полі 120 хвилин.

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«Біловар одразу після матчу вирушив до лікарні. Існує висока ймовірність пошкодження куприка, але детальніша інформація з’явиться після обстеження.

За цю гру можна лише подякувати Крісу: попри жахливий біль і стан, близький до втрати свідомості, він дограв матч і не залишив команду в меншості у вирішальні хвилини".

Фото: instagram.com/krisbilovar4

Підопічні Ігоря Костюка зуміли здолати суперника в серії пенальті та пройти до наступного етапу. У другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи Динамо зустрінеться з грецьким ПАОКом. Матчі відбудуться 23 та 30 липня.

Зазначимо, що домашні матчі єврокубків у сезоні 2026/27 київський клуб проводить у польському Любліні на стадіоні Арена Люблін.

Раніше головний тренер Динамо Ігор Костюк поділився емоціями після матчу-відповіді першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.