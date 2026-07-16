Матч‑відповідь першого раунду кваліфікації Ліги Європи між Університатя Клуж та Динамо завершився без голів, а в серії пенальті сильнішими виявилися кияни.

Перший шанс виник уже на 5‑й хвилині - після навісу зі штрафного Пономаренко пробивав із лінії воротарського, але голкіпер Міхаїл врятував команду, а Редушко на добиванні не зміг влучити по м’ячу.

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На 16‑й хвилині Редушко головою відправив м’яч у ворота після навісу Піхальонка, однак арбітр після перегляду VAR зафіксував офсайд. Подібна ситуація сталася на 21‑й хвилині, коли Волошин забив після передачі Редушка, але знову був офсайд.

Найближче до гола Динамо було на 32‑й хвилині, коли Пономаренко після кутового пробив із меж воротарського, але влучив у поперечину.

У середині другого тайму Пономаренко цілив у дальній кут, але форварду трішки забракло точності.

На 72-й хвилині Університатя ледь не відкрила рахунок — Нещерет врятував киян після удару Кіпчу під поперечину. Через кілька хвилин момент мав Драмме, але пробив слабко і воротар легко впорався.

Зрештою матч перейшов в овертайм, де забити командам також не вдалося. Переможця довелося визначати у серії пенальті, де влучнішими були кияни, які реалізували чотири удари, а суперники — два.

У наступному раунді кваліфікації Динамо зіграє проти грецького ПАОКа.

Університатя Клуж — Динамо 0:0 (2:4 — по пенальті)

Перший матч — 0:0

Раніше повідомлялося, що Динамо підписало 18-річного форварда з ПСЖ П'єра Мунгенге.

Перед цим захисник збірної Польщі Томаш Кендзьора повернувся до київського Динамо.

Крім цього, Динамо оголосило про перехід воротаря тернопільської Ниви Іллі Ольхового.

Захисник Динамо Максим Дячук на правах оренди перейшов до чеського клубу Банік, а півзахисник киян Антон Царенко на правах оренди до кінця сезону приєднався до австрійського клубу Блау-Вайсс.

Також була інформація, що захисник Олександр Караваєв перейшов з Динамо до донецького Шахтаря, а Полісся підписало контракт з вінгером киян Максимом Брагару на постійній основі.