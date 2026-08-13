Київське Динамо зіграло в Баку матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА проти азербайджанського Карабаху.

Карабах активніше розпочав матч і на 12-й хвилині відкрив рахунок — Муаддіб пробив у верхній кут. Динамо мало кілька моментів, але зрівняти рахунок не змогло.

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У другому таймі кияни намагалися відігратися, проте на 69-й хвилині Кащук подвоїв перевагу господарів. Наприкінці зустрічі Динамо не змогло скоротити відставання.

У підсумку кияни поступилися Карабаху з рахунком 0:2.

Ліга конференцій. 3-й кваліфікаційний раунд. Матч-відповідь.

Карабах — Динамо — 2:0.

Гол: Муаддіб (12), Кащук (69)

Нагадаємо, що перший матч Динамо виграло в Карабаха з рахунком 1:0.

В першому раунді кваліфікації Ліги Європи Динамо в серії пенальті пройшло румунську Університатю, а в другому раунді відбору вибуло, поступившись грецькому ПАОКу.

Раніше головний тренер Динамо Ігор Костюк прокоментував поразку київської команди від Карабаха (0:2).

Повідомлялось, що футболіст київського Динамо Андрій Ярмоленко розповів, що прочитав книгу про зрадника Радянського Союзу.

Перед матчем Олег Лужний висловився щодо поєдинку Динамо з Карабахом у кваліфікації Ліги конференцій.