«Це розчарування». Ексгравець збірної України вказав на винних у вильоті Динамо з Ліги конференцій

Першу гру підопічні Ігоря Костюка виграли з рахунком 1:0, однак у матчі-відповіді кияни пропустили двічі та вилетіли з третього за престижністю єврокубка.

У коментарі NV колишній півзахисник збірної України Ігор Худоб’як висловився про поразку Динамо від азербайджанців. За його словами, у цьому винна вся команда, а не окремі гравці.

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Ігор Худоб'як розчарований вильотом Динамо / Фото: facebook.com/IgorKhudobiak

«Матч невдалий, адже Динамо програло, вилетіло з єврокубків. Основна проблема у цьому поєдинку — це реалізація моментів. Я б не сказав, що Карабах виглядав кращим у всьому, але те, що вони створили, майже все забили.

Для мене виліт киян із Ліги конференцій — це розчарування. Хотілося, щоб український клуб був далі в єврокубках, боровся. У цьому винна вся команда, а не окремі гравці. В тому, що пропустили, дали супернику реалізувати моменти, особливо багато дозволили на флангах — робити простріли, подачі. І також не забили у відповідь, хоча мали моменти.

Чи показує ця зустріч рівень Динамо? Не тільки цей матч — усі матчі, що були в єврокубках цього сезону, є показовими. Треба команді додати, і це серйозно. Чи потрібно звільняти Костюка? На емоціях точно нічого не можна робити, потрібно проаналізувати ситуацію і тоді робити висновки.

Важко сказати зараз, потрібно провести аналіз, і це більше питання до керівництва. Вони призначають тренера, вони вирішують, хто буде кращим у їхньому клубі", — сказав Худоб’як.

Зазначимо, що цього сезону Динамо розпочало єврокубковий шлях у кваліфікації Ліги Європи, де спершу пройшло Університатю Клуж (0:0, 0:0, 4:2 пен.), однак потім вилетіло від ПАОКа (2:3, 0:2).

Раніше ми писали, що Динамо ухвалило рішення щодо майбутнього Ігоря Костюка.