«Не вистачило везіння й майстерності»: Костюк назвав причину поразки Динамо від Карабаха

13 серпня, 22:36
Ігор Костюк (Фото: ФК Динамо Київ)

Ігор Костюк (Фото: ФК Динамо Київ)

Головний тренер Динамо Ігор Костюк прокоментував поразку київської команди від Карабаха (0:2) у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

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За словами Костюка, Карабах зумів скористатися своїми можливостями, що стало ключовим моментом зустрічі.

Тренер також відреагував на епізод на початку другого тайму, коли Бражко припустився помилки.

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«Карабах використав свої можливості — і це зіграло ключовий момент. У другому таймі ми перехопили ініціативу, почали вище грати. Я вважаю, що створили три стовідсоткові моменти, з яких потрібно було забивати свої м’ячі. Але це гра невикористаних можливостей: там, де ми не забили, на жаль, пропустили», — сказав головний тренер.

За його словами, у другій половині зустрічі Динамо контролювало гру, добре переходило з оборони в атаку, відбирало м’яч і створювало моменти.

«Ця гра була, в принципі, у другому таймі нами контрольована. Добре переходили з оборони, відбирали м’яч, швидко виходили в атаки, створювали моменти. Але, на жаль, не вистачило нам сьогодні везіння й майстерності, щоб ці м’ячі забити», — сказав Костюк.

За словами тренера, після перерви Карабах почав діяти менш агресивно, що дозволило киянам краще контролювати м’яч.

«У другому таймі команда суперників просіла, ми почали більш впевнено контролювати м’яч. Після 25−30-ї хвилини ми почали вже більш впевнено грати», — додав він.

Костюк наголосив, що проблемою для Динамо став пресинг суперника.

«Ще раз наголошу на тому, що команда дуже щільно створювала пресинг, і, на жаль, ми невпевнено виходили з-під нього», — сказав Костюк.

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Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   ФК Динамо (Київ) Ліга конференцій ФК Карабах Ігор Костюк

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